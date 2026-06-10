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Marina Militare, Schifani: "Grati per impegno a difesa paese"

Marina Militare, Schifani:
10 giugno 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è una giornata importante per la nostra Regione. Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia la festa nazionale della Marina militare italiana, un corpo che con professionalità e abnegazione serve ogni giorno il nostro Paese per la protezione dei confini nazionali e nelle missioni all'estero a difesa della pace, del diritto internazionale e dei valori che sono alla base della nostra Costituzione e del nostro sistema democratico". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando alla cerimonia della Giornata nazionale della Marina militare italiana che si è svolta stamattina al porto di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dell'alto comando della Forza armata.

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«A tutto il personale - ha aggiunto il presidente Schifani - va la gratitudine dei siciliani per l'impegno silenzioso e costante con cui onora la propria missione al servizio dell'Italia».

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Marina Militare Italiana Giornata Nazionale Difesa Paese
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