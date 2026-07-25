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Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: diversi feriti - Video

Il veicolo lanciato a velocità elevata nel parco Tiergarten. Caccia ad un uomo fuggito a piedi

La folla e un'ambulanza - (Fermi immagine)
La folla e un'ambulanza - (Fermi immagine)
25 luglio 2026 | 23.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un furgone ha travolto diversi pedoni a Berlino nella serata di oggi, sabato 25 luglio. Secondo la Bild, ci sono diversi feriti. Il veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il Pride della capitale della Germania, nel parco Tiergarten. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:00, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L'evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Secondo un testimone che ha parlato con Bild, il furgone bianco si è lanciato a forte velocità sulla folla. Altri testimoni citati dal quotidiano hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi.

Pochi minuti dopo, gli organizzatori del CSD hanno annunciato la cancellazione dell'evento. La parola "evacuazione" è apparsa a caratteri cubitali sul grande schermo della Porta di Brandeburgo. Poco dopo, un post su Instagram ha invitato i partecipanti a lasciare la zona "con calma e in modo ordinato". "Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale", il post.

"Attualmente è in corso un'operazione di polizia su larga scala nel Tiergarten - spiega la polizia di Berlino sull'account di X - L'area è stata transennata dalle nostre forze di intervento". "Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino", ha detto in un video su X un portavoce della polizia spiegando: "Si sospetta che qui un veicolo sia entrato nel Tiergarten, abbia investito diverse persone e le abbia ferite. I feriti vengono attualmente curati dai soccorritori. Stiamo conducendo una ricerca a tutto campo per individare le persone sospettate del reato".

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