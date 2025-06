I Bezos-Sanchez non saranno i primi né gli ultimi a inseguire l'amore (forse quello eterno) in una età matura

Non fa paura l'età, oggi, per convolare a giuste nozze, soprattutto se il matrimonio in questione è spesso da fiaba. Forti di un reddito non indifferente, di una stabilità professionale, di trionfi nel campo del lavoro, di una tranquillità economica che permette ai 'promessi sposi' di coinvolgere parenti e amici (soprattutto altolocati, aristocratici e super vip). Come è accaduto a Venezia alla coppia glamour formata da Jeff Bezos e Lauren Sanchez, 61 anni lui, 55 primavere lei, entrambi al secondo matrimonio. Nulla di nuovo però, i Bezos-Sanchez non saranno i primi né gli ultimi a inseguire l'amore (forse quello eterno) in una età che potremmo definire agè. Prima di loro numerose le coppie 'mature' che hanno detto 'sì' in Italia e nello showbiz internazionale.

In principio furono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, lei tra i maggiori soprano del mondo, aveva 40 anni, il celebre conduttore tv 49 anni, coronarono il loro sogno d'amore a Militello Val di Catania, nel giorno del compleanno della celebre star della lirica. Diciotto anni di matrimonio e un divorzio da dimenticare, anche se Katia Ricciarelli ai microfoni di Monica Setta, qualche tempo fa aveva confessato: "Ho amato moltissimo Pippo e non l'ho mai dimenticato".

E di matrimoni giunti dopo un lungo percorso di convivenza, soprattutto di profonda coscienza di poter stare insieme, per sempre, c'è quello tra Mara Venier e il produttore cinematografico Nicola Carraro (28 giugno 2006, Chiesa sconsacrata di Santa Maria del Tempulo a Caracalla). Entrambi alle spalle avevano figli e relazioni importanti, soprattutto la signora della Domenica (due matrimoni, il primo con Francesco Ferracini, il secondo con Jerry Calà, quest' ultimo durato solo un mese, accanto alle relazioni importanti con Renzo Arbore, Pier Paolo Capponi, padre del suo secondo figlio, Armand Assante). Oggi Mara Venier, forte dei suoi trionfi professionali, può vivere circondata dall'affetto di una splendida famiglia allargata e di un uomo di cui ha sempre ricordato 'il lento corteggiamento'.

Proprio Mara Venier ha rischiato di diventare suocera di Simona Ventura, quando la giornalista e conduttrice tv si è fidanzata con Gian Gerolamo Carraro (detto Gerò). Ma 'questo matrimonio non s'ha da fare'. Ad attendere l'ex moglie del calciatore Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli, l'aristocratico e compito Giovanni Terzi, un amore maturo, complice e corrisposto. Due personalità che si completano e vicenda, lei esuberante, vivace, espansiva, lui apparentemente più timido, un gran signore, di poche parole, ricco di charme. La proposta di matrimonio è giunta in diretta su Rai 1 durante una puntata di 'Ballando con le stelle', il programma condotto da Milly Carlucci dove avevano deciso di partecipare in duo.

Doppio matrimonio, al momento felicissimo, per una coppia scoppiata e rinata a nuova vita. Quella di Alena Seredova e Gigi Buffon, due figli, dopo pochi anni un matrimonio al capolinea. Lei oggi è accanto ad Alessandro Nasi, top manager torinese, cugino di John e Lapo Elkann, una figlia in comune, Vivienne, mentre il grande portiere della Nazionale si è unito lo scorso anno in località San Pancrazio in provincia di Lucca, alla giornalista Ilaria D'Amico, dopo 10 di amore e un figlio Leopoldo Mattia.

E a proposito di Venezia, località cool scelta da quello che ormai è stato definito il matrimonio del secolo (Jeff-Lauren), già palcoscenico della nozze della coppia formata da George Clooney e Amal Alamuddin. L'attore in smoking Armani e orologio omega in oro bianco, lei in abito di pizzo realizzato con perle e spolverato di cristalli, firmato Oscar de la Renta. La Serenissima è stata una sorta di Cupido anche per un'altra delle coppie più in vista del jet set internazionale, Salma Hayek, attrice, produttrice, regista e François-Henri Pinault, ceo del gruppo Kering. Si erano conosciuti nel 2006 all'inaugurazione di una mostra a Palazzo Grassi. Fu amore a prima vista, coronato da due matrimoni (uno a Parigi e festeggiamenti a Venezia e il secondo nell'isola di Bora Bora).

Avrebbero voluto sposarsi giovanissimi, ma testamenti dinastici e rigide regole di protocollo hanno impedito di coronare il loro sogno d'amore all'inizio della relazione. Convivenza dunque per l'attrice, di origine gallese Lilian Davies, incoronata solo più tardi, principessa Lilian di Svezia, non abbastanza aristocratica per sposare l'amore di una vita, il principe Bertil di Svezia, zio dell'attuale re Carlo XVI Gustavo, che riuscì a portare all'altare dopo 34 anni trascorsi insieme, lui ormai molto, molto agè e anche malato.

Anche il principe Gustav di Sayn-Wittgenstein-Berleburg (53 anni), cugino del re di Danimarca, e la scrittrice americana Carina Axelsson, borghese, senza una goccia di sangue blue nelle vene, si sono uniti in matrimonio nel 2022, dopo circa 20 anni di un lungo e tormentato fidanzamento. Il nonno dello sposo infatti, Henrik, morto nel 2018, nel suo testamento aveva stabilito che il nipote, per non perdere i diritti dinastici e tutte le proprietà, doveva sposare una donna nobile e di religione protestante. La fascinosa e innamorata Carina, ben voluta a corte e ormai entrata a far parte della famiglia, non aveva nessuno di questi requisiti (madre messicana e padre svedese, zero sangue blu e in più di fede cattolica). Ma Cupido ha vinto, l'amore ha prevalso, seppur non più in tenera età, coronato dalla nascita di due splendidi e biondissimi eredi.