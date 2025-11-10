circle x black
Perde il controllo della Ferrari e si schianta, grave il cestista 21enne Matteo Bettanti

Il giovane resta in prognosi riservata: è ricoverato al Niguarda di Milano, con diverse contusioni e un trauma cranico

Matteo Bettanti - (Dal profilo Facebook della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955)
10 novembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
Resta in prognosi riservata Matteo Bettanti, il 21enne giocatore di basket, che domenica sera a Vigevano (Pavia), ha perso il controllo della Ferrari ed è andato a sbattere. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 19.40 in corso Genova.

In auto con il cestista c'era l'imprenditore edile Alberto Righini. Il 52enne, ferito in modo meno grave rispetto al giovane alla guida, è stato trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia. Bettanti, invece, è stato portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, con diverse contusioni e un trauma cranico. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Vigevano.

In apprensione per le condizioni del giocane giocatore di basket la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, che con una nota pubblicata sul sito "fa il tifo per Matteo Bettanti". La società ricorda che il "ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24 , proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla Elachem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare". Matteo - fa sapere la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 "sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!".

