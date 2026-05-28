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Medicina, Radici (Sio): "Otorinolaringoiatri a confronto per novità in pratica clinica"

Il presidente della Società scientifica e del congresso: "Aggiornamento approfondito e strutturato"

Marco Radici - (Foto Adnkronos)
Marco Radici - (Foto Adnkronos)
28 maggio 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo organizzato le sessioni scientifiche in modo da coprire l’intero ambito della disciplina: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall’otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L’obiettivo è offrire ai congressisti un’opportunità di confronto, ascolto e validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, da trasferire poi nella pratica terapeutica e clinica”. Lo ha detto Marco Radici, direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, nell’ambito del 112.esima edizione del Congresso Sio, quale presidente dell'evento annuale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf), "principale appuntamento" scientifico in Italia dedicato alle patologie di orecchio, naso e gola, in programma dal 27 al 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

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"Ci aspettiamo una grande affluenza da tutta Italia, con la partecipazione anche di ospiti internazionali – europei e non solo – tra cui cinesi, nordamericani, portoghesi, canadesi e turchi - ha aggiunto Radici - La medicina oggi è sempre più internazionale e le acquisizioni scientifiche vengono condivise proprio in occasione di questi grandi congressi, che offrono a tutti un aggiornamento approfondito e strutturato".

Riproduzione riservata
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Tag
Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale (SioeChcf) otorinolaringoiatria congresso Sio medicina pratica clinica
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