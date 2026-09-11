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11 settembre, quando l'annuncio del telegiornale interruppe... la Melevisione - Video

Migliaia di bambini erano davanti alla televisione in quel pomeriggio del 2001, quando il programma venne interrotto all'improvviso dall'edizione straordinaria del Tg3

La Melevisione interrotta dal Tg3 - frame Rai
La Melevisione interrotta dal Tg3 - frame Rai
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11 settembre 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Interrompiamo il programma la Melevisione per una breve edizione straordinaria del Tg3". Era l’11 settembre 2001 e su Rai 3 andava in onda la Melevisione. Migliaia di bambini erano davanti alla televisione quando, nel pomeriggio, il programma venne improvvisamente interrotto. Al posto del Fantabosco comparvero le immagini delle Torri Gemelle in fiamme, mentre il Tg3 raccontava in diretta il terribile attentato a New York, negli Stati Uniti.

Quei bambini oggi sono adulti. E, per molti di loro, l’interruzione della Melevisione è diventata uno dei primi ricordi legati all’11 settembre 2001. Non necessariamente comprendevano cosa stesse accadendo. Ricordano però il cambio improvviso della programmazione: l'ansia, l'edizione straordinaria del telegiornale, le immagini delle Torri Gemelle e, soprattutto, la sensazione che qualcosa di importante fosse successo.

È anche attraverso questi piccoli ricordi quotidiani che l’11 settembre è rimasto nella memoria di un’intera generazione: un pomeriggio iniziato al Fantabosco e all'improvviso interrotto dalla realtà.

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Tg3 Melevisione 11 settembre Melevisione 11 settembre 2001
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