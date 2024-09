Un giovane di 27 anni ha perso la vita questa mattina a San Pier Niceto, in provincia di Messina. Il ragazzo era impegnato in una battuta di caccia con il padre ed è morto per un colpo di fucile che lo ha colpito alla testa. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma sembra che il colpo sia partito accidentalmente. Sul posto i carabinieri. Le indagini sono condotte dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.