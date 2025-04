Messina, Zaminga (Heineken Italia): "Orgogliosa di presentare le Panchine delle Meraviglie, progetto artistico e di rigenerazione urbana"

“Sono orgogliosa di essere qui per presentare il nuovo progetto artistico ‘Le Panchine delle Meraviglie', promosso da Birra Messina Cristalli di Sale: un'opera d’arte collettiva realizzata da 9 artisti siciliani con il consolidato supporto delle Istituzioni e dei partner locali”. A parlare è Ilaria Zaminga, (External Communication Manager Heineken Italia) durante l’inaugurazione del progetto, donato alla città natale di Birra Messina. Dieci panchine che raccontano le bellezze dell'Isola e rendono ancora più magico uno dei luoghi più suggestivi di Messina: la Passeggiata a Mare.

“Questo è un luogo dove i messinesi amano venire. Adesso ci sono queste dieci panchine da guardare con gli occhi della 'meraviglia': nove per esaltare le bellezze iconiche delle nove province siciliane e la decima dedicata alla storia di meraviglia del nostro partner Cooperativa Birrificio Messina, con il quale, da anni, lavoriamo insieme per creare valore a sostegno del territorio. Con questa installazione intendiamo portare 'meraviglia' e bellezza attraverso l'arte. La Sicilia è una terra fantastica, ricca di tradizioni senza tempo, come quella dell’arte ceramica, che oggi valorizziamo attraverso quest’opera corale dedicata all’intera comunità. Segnalo due dati: 8 giovani italiani su 10 ritengono che la capacità di meravigliarsi sia legata alla socializzazione, mentre l’82% degli italiani associa un momento di meraviglia allo stare seduti su una panchina con una persona cara, senza fare nulla e senza rendersi conto del tempo che passa. Questo progetto risponde al bisogno di riscoprire la meraviglia: uno spazio che invita a stare insieme, a godersi le ore del tramonto immersi in un’atmosfera di arte e bellezza, aprendosi al valore autentico della meraviglia che si cela nei momenti semplici, ma straordinari, della vita. Dopo il ‘Mosaico delle Meraviglie’, questo nuovo progetto di rigenerazione urbana rappresenta un nuovo tassello dell’impegno di Birra Messina Cristalli di Sale per continuare ad omaggiare la sua terra d’origine”.