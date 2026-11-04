Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia: le prime precipitazioni su Piemonte e Isole maggiori poi verso il resto del Paese entro sabato. L'assetto sinottico sul bacino del Mediterraneo attraversa una fase di transizione: il vortice depressionario responsabile della recente instabilità si allontana definitivamente verso la Grecia, il Mare Egeo e la Turchia, mentre una nuova circolazione ciclonica in quota tende ad approfondirsi tra la Francia meridionale e la Spagna orientale. Questa struttura convoglierà un flusso di correnti umide meridionali nei medi e bassi strati verso i settori nord-occidentali della Penisola e la Sardegna.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come questa configurazione manterrà condizioni di tempo variabile ma complessivamente asciutto su gran parte d'Italia, mentre le temperature si attesteranno in linea con le medie climatologiche del periodo: in pianura al Nord i valori oscilleranno tra 5-8°C di minima e 13-16°C di massima, al Centro tra 9-12°C di minima e 17-20°C di massima, mentre al Sud e sulle Isole le minime stazioneranno tra 13 e 16°C con massime diurne comprese tra 19 e 22°C.

Meteo oggi e domani

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, si registreranno ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale, più estese nel corso del pomeriggio. Modesti addensamenti associati a precipitazioni deboli e isolate interesseranno il Piemonte occidentale (fino a 5-10 mm/24h a ridosso dei rilievi, con circa 5 mm a Cuneo), la Sardegna orientale (5-10 mm/24h) e residui banchi nuvolosi lungo il medio Adriatico (con circa 5 mm a Rimini). Sull'arco alpino occidentale si verificheranno deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota, con accumuli al suolo contenuti e inferiori a 2-5 cm sui crinali di confine. La ventilazione risulterà debole o a tratti moderata, con raffiche fino a 20-25 km/h tra Mar Ligure e Alto Adriatico (circa 25 km/h a Trieste) e mari mossi con onde comprese tra 0,7 e 1,2 metri.

Domani, giovedì 5 novembre, la depressione iberica favorirà un'accentuazione della copertura nuvolosa e dei fenomeni: precipitazioni a carattere sparso interesseranno la Sardegna orientale (10-20 mm/24h, con circa 10 mm a Nuoro) e la Sicilia orientale e meridionale (10-20 mm/24h, con circa 15 mm a Catania). Fenomeni deboli o localmente moderati bagneranno anche Piemonte e Valle d'Aosta (5-15 mm/24h, con circa 10 mm a Cuneo). Tempo in prevalenza soleggiato su Nord-Est, versante adriatico e regioni meridionali peninsulari. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h sui canali marittimi e sul Mar Ligure (con picchi fino a 30 km/h a Savona), con condizioni di mare fino a molto mosso al largo (altezza d'onda significativa tra 1,3 e 1,8 metri).

Meteo weekend

Venerdì 6 novembre il sistema frontale atlantico raggiungerà la Penisola, portando precipitazioni sparse su Liguria e Piemonte (5-15 mm/24h, con circa 10 mm a Cuneo), sulla Sicilia (10-20 mm/24h, con circa 15 mm a Catania) e piovaschi isolati lungo la fascia tirrenica centro-meridionale (5-10 mm/24h). Sabato lo stesso fronte si attarderà al Centro-Sud: sono attese precipitazioni a carattere di rovescio sulla Toscana (5-15 mm/24h, con circa 10 mm a Grosseto e Livorno), deboli piovaschi tra Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna (2-5 mm/24h) e residue piogge tra Campania e Calabria (5-10 mm/24h). I venti risulteranno moderati con raffiche comprese tra 20 e 35 km/h.

Da Domenica è previsto l'allontanamento definitivo del sistema con un generale miglioramento, ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola e temperature stabili nelle medie autunnali.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 4 novembre - Al Nord: nubi sul Nord-Ovest con deboli piogge sul Piemonte (5-10 mm/24h, circa 5 mm a Cuneo); nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400-1500 metri con accumuli inferiori a 2-5 cm; residui addensamenti sulla Romagna (circa 5 mm a Rimini); ampie schiarite dal pomeriggio; massime in pianura sui 13-16°C. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dei settori; nubi sparse lungo la fascia adriatica; massime fino a 19-20°C a Roma. Al Sud e sulle Isole: ampi spazi soleggiati; addensamenti sulla Sardegna orientale associati a deboli piovaschi isolati (5-10 mm/24h); massime fino a 21-22°C a Siracusa e Cagliari; ventilazione moderata (raffiche fino a 25 km/h) e mari mossi.

Domani, giovedì 5 novembre - Al Nord: nubi compatte sul settore occidentale con piogge sparse tra Piemonte e Valle d'Aosta (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo); asciutto e soleggiato sul Nord-Est. Al Centro: cieli poco nuvolosi lungo il versante adriatico; transito di velature a tratti dense sulle tirreniche; massime sui 18-19°C. Al Sud e sulle Isole: piogge sulla Sardegna orientale (10-20 mm/24h, circa 10 mm a Nuoro) e sulla Sicilia centro-orientale (10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania); asciutto sul settore peninsulare; venti meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h sui bacini occidentali (circa 30 km/h a Savona) e mari fino a molto mossi (onde tra 1,3 e 1,8 metri); massime fino a 21°C a Cagliari.

Venerdì 6 novembre - Al Nord: piogge sparse su Liguria e Piemonte (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo); cieli nuvolosi ma asciutti sul Nord-Est. Al Centro: nubi in progressivo aumento con piovaschi isolati sul litorale tirrenico laziale (fino a 5 mm/24h). Al Sud e sulle Isole: precipitazioni a carattere sparso sulla Sicilia ionica (10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania); nuvolosità irregolare altrove; venti moderati con raffiche fino a 30-40 km/h e mari mossi.

Sabato 7 novembre - Al Nord: precipitazioni deboli sull'Emilia-Romagna (2-5 mm/24h); ampie schiarite sul resto del settore. Al Centro: piogge sparse a carattere di rovescio sulla Toscana (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Grosseto e Livorno); piovaschi isolati su Umbria e interno laziale (fino a 5 mm/24h). Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari con deboli fenomeni sparsi su Campania e Calabria (5-10 mm/24h); schiarite sulle Isole Maggiori; venti moderati con raffiche tra 20 e 35 km/h e temperature stabili.

Tendenza: domenica 8 novembre generale miglioramento con ampie schiarite su tutta la Penisola e assorbimento dei fenomeni; quadro termico stabilmente allineato ai valori medi stagionali.