Si inizia dal Nord: il giorno peggiore sarà domani. Sabato pioverà anche al Sud, domenica sarà bello

E' in arrivo sull'Italia una lunga fase di maltempo con l'ex uragano Erin, che porterà piogge intense e rischio grandine. Si inizierà al Nord, già dalle prossime ore di oggi mercoledì 27 agosto, con aumento delle nubi e primi rovesci.

Meteo oggi e domani

Dal pomeriggio-sera arriveranno le piogge ‘prefrontali’, cioè prima dell’arrivo del fronte perturbato vero e proprio: spesso, queste piogge prefrontali sono ugualmente intense e anzi tradiscono il meteorologo meno esperto.

Il giorno da segnare col circoletto rosso sarà in particolare domani, giovedì 28 agosto: durante una 24 ore molto perturbata, sono previste piogge con almeno 100-150 litri per metro quadrato al settentrione (anche grandine) più probabili tra Piemonte, Lombardia e Liguria ma diffuse su buona parte del territorio. Il peggioramento investirà subito anche l’Alta Toscana per poi, da venerdì, colpire tutto il Centro-Nord con ‘strisciate’ temporalesche attive da ovest verso est.

Il tutto sarà associato anche a un rinforzo del vento: dapprima di Scirocco, anche forte tra oggi e domani, poi di Libeccio fino a sabato.

Sabato pioverà anche al Sud, domenica invece sarà bella. Nelle prossime ore avremo anche un’onda di caldo mobile, in pratica una rapida risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e Centro-Sud con punte diffuse di 33-34°C e picchi di 38°C sull’isola dei Nuraghi.

Ne dettaglio

Oggi, mercoledì 27 agosto - Al Nord: peggiora con temporali anche forti, meno al Nordest. Al Centro: in gran parte soleggiato, locali rovesci in Toscana; caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Domani, giovedì 28 agosto - Al Nord: forte maltempo con abbondanti precipitazioni, specie al Nordovest. Al Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove. Caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Venerdì 29 agosto - Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo sulle Tirreniche. Caldo. Al Sud: peggiora in giornata.

TENDENZA: piogge verso il Sud, migliora gradualmente altrove; domenica soleggiata.