Già tra lunedì e martedì le condizioni atmosferiche torneranno ad associarsi a una generale stabilità in tutto lo stivale

La giornata di oggi domenica 20 settembre vedrà un'Italia divisa dal punto di vista atmosferico. Le regioni del Centro e del Nord trascorreranno una domenica caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre al Meridione proseguiranno episodi di instabilità, in particolare tra Calabria e Sicilia dove si potranno verificare rovesci e temporali localmente intensi.

Questa fase instabile al Sud andrà comunque progressivamente riassorbendosi con l'avvio della nuova settimana. Già tra domani, lunedì 21 settembre, e martedì 22 le condizioni atmosferiche torneranno ad associarsi a una generale stabilità da Nord a Sud, favorita da un temporaneo rinforzo del campo barico sottolinea iLMeteo.it.

Il ripristino di una maggiore stabilità atmosferica sarà accompagnato da un lieve rialzo delle temperature. Nei primi giorni della settimana i valori massimi torneranno a toccare i 30-31°C in diverse località del Meridione e si porteranno su valori analoghi anche in città come Roma, superiori alla norma della terza decade del mese.

Lo scenario

Lo scenario meteorologico tornerà tuttavia a evolvere a partire da metà settimana. L'ingresso di correnti più fresche da Est determinerà un aumento della variabilità, cui seguirà nella seconda parte della settimana una nuova accentuazione dell'instabilità concentrata prevalentemente sulle regioni del Centro e del Sud, in particolare lungo il versante adriatico.

Il Settentrione rimarrà invece più ai margini di questa fase di rientro da est e nord-est. La presenza di una struttura di alta pressione posizionata subito a ovest della Penisola continuerà a deviare il flusso delle perturbazioni atlantiche dirette verso le regioni settentrionali e tirreniche, garantendo su questi settori un contesto complessivamente più asciutto.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 20 settembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: instabile con temporali sparsi.

Domani, lunedì 21 settembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud e sulle Isole: soleggiato; piogge su Calabria e Sicilia.

Martedì 22 settembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria meridionale.

Tendenza: ingresso di correnti più fredde da Est con nuvolosità sparsa ed episodi instabili, soprattutto da venerdì in poi al Centro-Sud.