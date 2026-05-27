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Stop al caldo, arriva la pioggia ma dura poco: sole nel weekend, il meteo

L'anticipo di estate va in pausa per qualche ora, il maltempo sparisce presto

Caldo in città - (Fotogramma)
Caldo in città - (Fotogramma)
28 maggio 2026 | 00.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il caldo anomalo concede una tregua in Italia. Il quadro meteo cambia già oggi: arriva qualche pioggia e le temperature scendono, prima della nuova fiammata d'estate nel weekend e verso il ponte del 2 giugno. "L'Italia sta vivendo una fase di caldo eccezionalmente anomalo per la fine di maggio, causato da una potente spinta subtropicale che sta infiammando l'intero Paese, in particolar modo il Centro-Nord", dice Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, all'Adnkronos.

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"I termometri hanno raggiunto picchi oltre i 35 gradi in Pianura Padana, accompagnati da fastidiose notti tropicali in tantissime città dove le minime non scendono sotto i 20 gradi. Sebbene questa fase bollente sia al culmine, il quadro meteorologico si appresta parzialmente a cambiare: le prime piogge e i primi temporali scoppieranno già in queste ore, a partire dal Nord-Est a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota", aggiunge.

Arriva la pioggia

"Tra giovedì e venerdì questa instabilità si estenderà a tutto l'arco alpino, alla dorsale appenninica e alla Sicilia, - evidenzia Brescia - con i temporali più probabili al pomeriggio/sera che potrebbero farsi vedere anche a Roma. Questo break temporalesco porterà un graduale calo termico, sebbene continuerà a fare caldo e saranno presenti tassi di umidità superiori a questi giorni".

Tornerà il caldo

"Il sole sarà comunque il protagonista assoluto nel weekend e per tutto il ponte del 2 giugno, con temperature sempre sopra la media del periodo, in attesa di correnti decisamente più fresche e instabili previste solo a partire dal 3 giugno. Curiosamente, questa eccezionale ondata di calore non ha risparmiato il resto d'Europa occidentale, arrivando a stracciare record storici persino in Inghilterra, dove a Londra si sono toccati i 34-35 gradi, un valore clamoroso di ben 17 gradi superiore alla media stagionale", conclude Brescia.

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