Italia in balia di correnti russe, ancora gelo e nevicate a bassa quota quindi mentre l'anticiclone delle Azzorre è in vacanza a Londra. Nelle prossime ore avremo ancora nevicate a quote collinari sulle regioni del Sud, mentre al Centro-Nord le minime continueranno a essere ‘siberiane’.

Oggi, martedì 14 gennaio, sono previsti fiocchi bianchi a quote collinari tra Basilicata, Calabria e molta pioggia in Sicilia; si prevedono ancora venti forti dalla Toscana alla Calabria con raffiche molto sostenute, di conseguenza i mari saranno agitati o molto agitati con onde fino a 5 metri, soprattutto lungo la fascia adriatica, ionica e intorno alle Isole Maggiori sottolinea iLMeteo.it. Tra domani, mercoledì 15 gennaio, e giovedì 16 vivremo invece una tregua meteo con tempo più asciutto (salvo piogge in Sicilia) e vento in parziale attenuazione: ma attenzione, durante questa fase di stasi affluiranno ancora correnti fredde da nord-est, dalla Mitteleuropa o addirittura nuovamente dalla Russia, capaci di rialimentare il ciclone mediterraneo responsabile dell’attuale fase di maltempo al Sud.

Oggi, martedì 14 gennaio - Al Nord: sempre sole e tanto freddo. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, rare precipitazioni. Al Sud: maltempo su nord-est Sicilia e Calabria ionica, instabile altrove.

Domani, mercoledì 15 gennaio - Al Nord: tempo stabile, gelido al primo mattino. Al Centro: cielo via via più coperto dal pomeriggio. Al Sud: un po’ instabile sulla Sicilia.

Giovedì 16 gennaio - Al Nord: tempo stabile. Al Centro: velato. Al Sud: si avvicina una perturbazione dal nord Africa, peggiora sulle Isole Maggiori.

Tendenza: peggiora nuovamente e in modo intenso sulle Isole Maggiori e in Calabria da venerdì 17.