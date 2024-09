La tempesta Boris, che in questi ultimi giorni ha letteralmente flagellato alcuni Stati dell'Europa centro-orientale, inizia a muoversi verso l'Italia. Già dalle prossime ore inizierà a far sentire i suoi minacciosi effetti colpendo molte regioni, dove è attesa una fase di intenso maltempo accompagnata da abbondante pioggia e dal rischio di nubifragi.

Il quadro meteorologico subirà un netto e graduale deterioramento su gran parte delle regioni del Centro, del Sud e su alcuni tratti del Nordest. Piogge e locali temporali colpiranno in forma molto irregolare inizialmente anche il versante tirrenico, come il Lazio, la Campania e la Calabria, per poi concentrarsi, con il passare delle ore, soprattutto sul lato opposto, quello adriatico. Piovaschi potranno interessare in forma molto irregolare il Nordovest dove il cielo sarà spesso coperto, asciutto sul resto del Settentrione sottolinea iLMeteo.it.

Le condizioni atmosferiche si complicheranno ulteriormente nel pomeriggio/sera, quando forti precipitazioni interesseranno la Romagna, la dorsale appenninica tosco-emiliana e gran parte del comparto adriatico del Centro-Sud, con maggiore enfasi sulle Marche. Su queste zone, le intense piogge e i probabili nubifragi aumenteranno il rischio di problemi a carattere idrogeologico.

La fase di forte maltempo persisterà sulle stesse zone anche durante la notte successiva, con particolare attenzione all'Emilia-Romagna e alle Marche, dove le precipitazioni continueranno in modo abbondante e persistente.