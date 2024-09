In arrivo nuove perturbazioni sull'Italia. Con l’inizio del mese di ottobre, tornerà la pioggia su buona parte del Paese, a iniziare dal Centro-Nord. Intanto, nelle prossime ore avremo ancora tanto sole con temperature nella media del periodo: alcuni piovaschi saranno ancora possibili sulle Alpi, specie in Valle d’Aosta, ma in generale il tempo sarà buono durante l’ultimo giorno di settembre. Le massime più alte si registreranno ancora in Sicilia, seppur decisamente più contenute rispetto ai 34-35°C di sabato scorso; a Catania e Siracusa sono previsti 28 gradi, in Sardegna e Calabria saranno ancora possibili valori fino a 25-27°C, Roma sarà mite con 24°C, mentre Napoli si fermerà a 23. Un netto cambiamento rispetto a qualche giorno ‘africano’ fa sottolinea iLMeteo.it.

Il mese di ottobre inizierà dunque con la pioggia: domani, martedì 1, al mattino, avremo qualche rovescio tra Liguria di Levante ed Alta Toscana poi, lentamente e specie dalla sera, arriveranno nuvoloni neri e piovaschi sul Nord-ovest. Un peggioramento più marcato è atteso da mercoledì in poi. Mercoledì 2 ottobre sono previste, infatti, piogge diffuse su tutto il Centro-Nord, mentre al Sud si avranno ancora delle schiarite e massime addirittura in rialzo fino a 31°C in Sicilia (27-28°C sul resto delle regioni meridionali). Si tratterà, ovviamente, di un richiamo caldo prefrontale, con venti da sud associati alla perturbazione atlantica in ingresso.

Giovedì e venerdì saranno le giornate peggiori della settimana: solo al Nord-ovest avremo delle schiarite, mentre un deciso e persistente peggioramento investirà il resto dell’Italia. Le piogge più intense sono attese su Emilia Romagna, Toscana, gran parte del Centro e sul Sud peninsulare. Si tratterà di un ciclone in lento spostamento verso i Balcani: nella giornata di sabato sarà ancora pigro, vagabondo sull'estremo meridione, con maltempo diffuso; vista la lentezza dello spostamento del vortice, altre piogge sono previste anche su Lazio, Abruzzo e Molise, altrove prevarrà il sole.

Oggi, lunedì 30 settembre - Al Nord: nuvoloso, rare piogge. Al Centro: a tratti soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Domani, martedì 1 ottobre - Al Nord: nubi in aumento, piovaschi intermittenti. Al Centro: molte nubi, occasionali piogge. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Mercoledì 2 ottobre - Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: cielo coperto, rovesci sull’alta Toscana. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: maltempo giovedì e venerdì, graduale miglioramento nel weekend.