L’estate sta finendo…. Dopo il maltempo, a tratti estremo con grandinate e tornado, degli ultimi giorni le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento su tutta l’Italia per oggi, domenica 31 agosto, in cui ci sarà spazio per una bellissima giornata di sole da Nord a Sud con temperature sì calde, ma non estreme: sono previsti valori massimi intorno ai 27-28°C nelle principali città, qualche grado in più solamente in Toscana, Lazio e sulle due isole maggiori.

Ma, come cantavano i Righeira, l’estate sta finendo. Già da domani, lunedì 1 settembre, il maltempo tornerà a bussare alle porte dell’Italia con piogge, venti forti e pure grandinate sottolinea iLMeteo.it. L'ingresso delle correnti instabili sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge e temporali al Centro-Nord nel corso di domani e martedì 2 settembre. Il vortice inoltre richiamerà correnti calde e umide di Scirocco, specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. A causa del contrasto tra l’aria calda in risalita e le correnti più fresche di origine atlantica si verranno a creare condizioni di forte instabilità con serio rischio di piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 31 agosto - Al Nord: sole ovunque. Al Centro: prevalenza di sole, temperature in aumento. Al Sud: spesso soleggiato.

Domani, lunedì 1 settembre - Al Nord: perturbazione con piogge e temporali. Al Centro: bel tempo salvo velature. Al Sud: bel tempo.

Martedì 2 settembre - Al Nord: piogge e forti temporali. Al Centro: maltempo su settori tirrenici. Al Sud: soleggiato.

TENDENZA: alta pressione in rimonta, più stabile e soleggiato per buona parte della settimana.