Altalena termica e climatica nei prossimi giorni. Nelle prossime ore assisteremo all’ultimo colpo freddo russo che porterà temporali sugli Appennini e poi verso le regioni centrali e meridionali: avremo quindi un giovedì 10 aprile a tratti instabile, ma con temperature massime già in graduale aumento. Da domani, venerdì 11 aprile, i valori termici saliranno: fino a lunedì al Sud, fino a domenica al Centro, fino a sabato al Nord.

Nel dettaglio, dopo un giovedì a tratti temporalesco specie sulle regioni centrali, avremo la rimonta dell’anticiclone africano con sole e caldo ovunque fino a sabato 12 aprile: non si escludono punte di 28°C specie al Sud ma, complice anche la presenza di sabbia del deserto nel cielo, sembrerà di essere più in Marocco che in Russia. Il freddo polare dei primi giorni di questa settimana sarà solo un ricordo molto sbiadito sottolinea iLMeteo.it.

Dalla domenica delle Palme arriveranno delle piogge, anche forti al Nord-ovest poi, nel corso della settimana santa, i fenomeni si estenderanno a quasi tutta l’Italia. E’ presto per definire con certezza cosa succederà per Pasqua e Pasquetta, anche se è previsto un miglioramento dopo il maltempo della Settimana Santa: d’altronde la Pasqua cade sempre in Primavera, in quella mezza stagione che fa sentire prepotentemente ancora la propria voce meteorologica, una voce tra colpi di coda invernali, instabilità, sole e caldi pre-estivi.

Oggi, giovedì 10 aprile - Al Nord: bel tempo, caldo in aumento. Al Centro: locali piogge. Al Sud: qualche rovescio sui monti.

Domani, venerdì 11 aprile - Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: bel tempo prevalente.

Sabato 12 aprile - Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Tendenza: peggiora da domenica ad iniziare dal Nord-Ovest, nuova settimana all’insegna delle piogge.