Tempo stabile sull'Italia, con giornate in gran parte soleggiate e un clima decisamente mite, grazie all'anticiclone. Una situazione meteo che si protrarrà fino a mercoledì 6 novembre, in attesa di un peggioramento a carico delle regioni del Centro e del Sud. La stabilità atmosferica, tuttavia, nasconde alcune insidie legate alle classiche nebbie di stagione che interessano soprattutto le pianure del Nord e in parte le valli più interne del Centro. Su queste zone si registrano inoltre i maggiori accumuli di gas inquinanti e un conseguente sensibile peggioramento della qualità dell'aria.

Questo scenario ci accompagnerà ancora per alcuni giorni, almeno fino alla metà settimana. Oggi lunedì 4 novembre e domani martedì 5 almeno fino a mercoledì 6, il quadro meteorologico sarà contrassegnato da giornate stabili, soleggiate e con temperature sempre sopra la media. Da giovedì 7 novembre però l'alta pressione comincerà a perdere un po' della sua energia, lasciando spazio a infiltrazioni di aria più umida e instabile di matrice oceanica che porterà a un deterioramento delle condizioni meteo, con l'arrivo di nubi e qualche pioggia che interesseranno principalmente le Isole maggiori.

Oggi, lunedì 4 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali addensamenti sul settore occidentale. Al Centro: bel tempo, leggero calo termico. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia, leggero calo termico.

Domani, martedì 5 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo, leggero calo termico. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia.

Mercoledì 6 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo. Al Sud: aumentano le nubi in Sicilia con qualche piovasco.

TENDENZA: tempo ancora stabile al Centro-Nord, aumenta lo smog; al Sud rovesci da giovedì in poi.