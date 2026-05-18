In arrivo un clima più estivo sull'Italia con il primo caldo a 30°C. Dopo una lunga fase dominata dall'instabilità tipicamente primaverile, dalle piogge e da un clima a tratti fresco, il quadro meteorologico si appresta a subire un ribaltone radicale con la primavera che fa un passo indietro per lasciare spazio a un copione decisamente più estivo.

Meteo oggi e domani

La settimana si aprirà con le ultime resistenze del flusso instabile. Oggi lunedì 18 e domani martedì 19 maggio rappresenteranno gli ultimi colpi di coda di questa fase dinamica ma soprattutto fresca. Oggi sono dunque possibili residui rovesci temporaleschi concentrati soprattutto sull'arco alpino e prealpino, con solo locali e rapidi sconfinamenti verso le pianure del Nord. Domani le ultime insidie si sposteranno prevalentemente verso il Nord-Est e alcune aree del Centro-Sud. Si tratterà comunque dei classici acquazzoni primaverili, rapidi e isolati, destinati a esaurirsi in poche ore lasciando spazio ad ampie schiarite sottolinea iLMeteo.it.

Superati questi ultimi piccoli ostacoli, da mercoledì 20 maggio potremmo assistere alla vera e propria svolta stagionale. Un vasto promontorio anticiclonico, alimentato da aria calda di matrice subtropicale, si espanderà con decisione sull'Europa centro-occidentale e sul bacino del Mediterraneo. Questa maestosa struttura di alta pressione alzerà un vero e proprio muro invalicabile, bloccando le perturbazioni atlantiche e rispedendole a latitudini ben più settentrionali.

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata pertanto da un dominio del sole e da un deciso e costante aumento termico. Le temperature si porteranno rapidamente al di sopra delle medie del periodo. Le proiezioni indicano che questo scenario stabile potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese, quando non è escluso che si possano registrare i primi picchi tipicamente estivi, con termometri pronti a toccare o superare la soglia dei 30°C su molte zone d'Italia.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 18 maggio - Al Nord: possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Nordovest. Al Centro: variabile con qualche acquazzone su settori adriatici. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domani, martedì 19 maggio - Al Nord: più instabile sui rilievi del Triveneto e in Romagna. Al Centro: temporali su Appennini e zone vicine. Al Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi.

Mercoledì 20 maggio - Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: poco nuvoloso, rovesci occasionali pomeridiani sull’Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove.

Tendenza: rimonta anticiclonica e caldo in aumento.