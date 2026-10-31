Aria più fredda da nord-est sull'Italia, rovesci al Centro-Sud, temperature fino a 3-5°C sotto la media e prime nevicate in Appennino. E' questo il quadro del weekend di Ognissanti per quanto riguarda le previsioni meteo.

Un'estesa area anticiclonica sull'Europa centro-occidentale tra Penisola Iberica, Francia e Danimarca continua a guidare la discesa di masse d'aria fredda di estrazione artico-continentale verso il Mediterraneo centrale, determinando una progressiva destabilizzazione atmosferica sulla Penisola.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenzia come l'arrivo di questa massa d’aria fredda favorirà l’approfondimento di un nucleo depressionario sui bacini centro-meridionali con un’ulteriore accentuazione dell'instabilità da domenica: questa fase perturbata manterrà le temperature, sia minime sia massime, circa 3-5°C al di sotto dei riferimenti climatologici per l'intera prima metà della nuova settimana.

Metteo oggi e domani

Oggi, sabato 31 ottobre, si registreranno precipitazioni da isolate a sparse, localmente temporalesche, su Marche, Abruzzo, Lazio meridionale, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale: i quantitativi risulteranno prevalentemente deboli (5-10 mm/24h), ma puntualmente moderati (15-25 mm/24h) su Abruzzo, Molise orientale, Puglia centro-orientale, Calabria meridionale, Ionio siciliano e settore sud-orientale sardo. La ventilazione risulterà localmente forte dai quadranti nord-orientali, con raffiche di Grecale e Tramontana stimate tra 40 e 50 km/h e punte fino a 60 km/h su settori adriatici centro-settentrionali, Appennino settentrionale, Toscana, alto Lazio e Sardegna orientale. I bacini risulteranno localmente molto mossi, specie l'Adriatico centro-settentrionale e il Mare di Sardegna, con altezza d'onda significativa compresa tra 1,5 e 2,5 metri. Al Nord-Ovest minime in flessione (sui 5-7°C in pianura), con valori all'alba fino a 1-3°C nei fondovalle alpini occidentali.

Meteo prossima settimana

Nel corso di domenica 1° novembre il nucleo freddo si isolerà in una profonda depressione sui mari meridionali, con nuvolosità in aumento al Nord e precipitazioni anche sulla Romagna (cumulati tra 10 e 20 mm/24h). I fenomeni più consistenti interesseranno il Centro-Sud: tra il pomeriggio di domenica e la giornata di martedì 3 novembre si aprirà una sequenza di tre giorni di marcata instabilità lungo il versante adriatico e al Meridione: i fenomeni risulteranno insistenti tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (30-60 mm/24h), con picchi che tra lunedì e martedì potranno superare i 70-90 mm/24h sul Basso Tirreno.

La quota neve scenderà a 1000-1200 metri sull'Appennino centrale tra la serata di domenica e lunedì, attestandosi oltre i 1400-1600 metri sui rilievi meridionali. Da mercoledì 4 novembre si delinea l'attenuazione dell'afflusso di aria fredda da nord-est e una conseguente risalita termica che ridurrà l'anomalia negativa di 3-5°C, riportando gradualmente i valori verso le medie stagionali.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 31 ottobre: Al Nord: asciutto con schiarite, salvo addensamenti sul Piemonte occidentale; minime fresche sui 5-7°C in pianura e fino a 1-3°C nei fondovalle alpini occidentali. Al Centro: precipitazioni deboli su Marche, Abruzzo e basso Lazio (5-10 mm/24h), fino a 15-25 mm/24h sull'Abruzzo e il Molise; venti sostenuti da nord-est con raffiche fino a 50-60 km/h su Toscana e alto Lazio; mare molto mosso (onde tra 1,5 e 2,5 metri). Al Sud e sulle Isole: piogge sparse a carattere di rovescio tra 5 e 10 mm/24h, con cumulati moderati (15-25 mm/24h) su Puglia centro-orientale, Calabria meridionale, versante ionico siciliano e Sardegna sud-orientale.

Domani, domenica 1 novembre - Al Nord: cieli coperti con piogge sparse sulla Romagna (10-20 mm/24h); asciutto altrove. Al Centro: nubi diffuse con piogge su Marche e Abruzzo (20-40 mm/24h); neve dalla sera sull'Appennino centrale a 1000-1200 metri. Al Sud e sulle Isole: peggioramento con precipitazioni a carattere temporalesco su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (30-60 mm/24h); ventilazione sostenuta con raffiche fino a 50-60 km/h e mari molto mossi (onde tra 1,5 e 2,5 metri).

Lunedì 2 novembre - Al Nord: tempo più stabile salvo in Romagna dove si registreranno precipitazioni diffuse (10-20 mm/24h); freddo al primo mattino. Al Centro: instabilità sul medio Adriatico con piogge tra 15 e 30 mm/24h; locali nevicate sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse e insistenti sui versanti tirrenici e sul basso Adriatico con apporti tra 40 e 70 mm/24h; venti forti settentrionali con raffiche fino a 50-60 km/h e temperature di 3-5°C inferiori alle medie.

Tendenza: martedì 3 ancora spiccata instabilità soprattutto al Meridione con ulteriori cumulati consistenti; temperature diffusamente sotto la media stagionale per l'intera prima parte della settimana; graduale attenuazione del freddo a partire da mercoledì.