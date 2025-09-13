Il momento clou del maltempo è atteso tra la serata di sabato e le prime ore di domenica

Sabato con veloce peggioramento, ma da domani domenica 14 settembre arriva l’anticiclone. Secondo le ultime previsioni meteo per l'Italia, è prevista una fase molto dinamica in questo weekend con un nuovo peggioramento che però sarà rapido e non riguarderà tutte le regioni.

Meteo oggi e domani

Un fronte perturbato si sta avvicinando e porterà nuove precipitazioni su alcune zone del nostro Paese, rovesciando i piani di chi sperava in un weekend all'insegna del bel tempo. Le previsioni indicano un sabato mattina ancora sereno o per lo più parzialmente nuvoloso, ma le prime avvisaglie di instabilità si manifesteranno già nel pomeriggio, con l'arrivo di nubi minacciose e le prime deboli piogge, a partire dai settori del Nord-ovest fa sapere iLMeteo.it. Il momento clou del maltempo è atteso tra la serata di sabato e le prime ore di domenica. Sarà proprio in queste ore che le piogge e i rovesci, localmente anche intensi, si concentreranno soprattutto sulle regioni settentrionali e la Toscana. Non si escludono fenomeni temporaleschi, che potranno essere accompagnati da colpi di vento. È un'instabilità tipica di questo periodo di transizione, in cui l'estate tenta di resistere, ma l'autunno inizia a bussare alla porta.

Ma non tutto è perduto, anzi. Le stesse dinamiche atmosferiche che porteranno questo breve peggioramento sono destinate a spazzare via l'instabilità altrettanto rapidamente. Già nella mattinata di domenica le condizioni tenderanno a migliorare su gran parte delle regioni coinvolte, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Ma la vera svolta è attesa a partire da lunedì, con l'arrivo di una netta rimonta anticiclonica

Meteo settimana

Sarà una settimana dal sapore prettamente estivo, o meglio, una "seconda estate". L'anticiclone garantirà cielo sereno e un aumento costante delle temperature. Le massime torneranno a superare i 28°C in molte città, specialmente al Centro-Sud, ma anche al Nord si tornerà a percepire un clima caldo e soleggiato. Si preannunciano quindi giornate ideali per chi non ha ancora riposto ombrelloni e costumi e desidera godersi ancora un po' di sole prima dell'arrivo dell'autunno astronomico.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 13 settembre - Al Nord: piogge dal pomeriggio a partire dal Nordovest verso il Nordest in nottata. Al Centro: tempo stabile. Piogge dalla sera in Toscana. Al Sud: bel tempo.

Domani, domenica 14 settembre - Al Nord: stabile e tanto sole, specie al pomeriggio. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 15 settembre - Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo

TENDENZA: netta rimonta anticiclonica, bel tempo e più caldo.