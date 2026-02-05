circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo, piogge e vento forte la prossima settimana: ipotesi svolta a San Valentino

Dai modelli matematici emerge una virata verso temperature ancora più fredde dal 14 febbraio con neve anche a bassa quota

Gente con gli ombrelli (Fotogramma/Ipa)
Gente con gli ombrelli (Fotogramma/Ipa)
06 febbraio 2026 | 00.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il maltempo non dà tregua all'Italia. Anche la prossima settimana sarà piovosa con il nostro Paese privo di una solida protezione anticiclonica e, di fatto, esposto alle incursioni delle perturbazioni atlantiche. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo ipotizzano una svolta.

Prossima settimana ancora piogge e raffiche di vento

La prossima settimana il maltempo si concentrerà sulle regioni del Centro-Sud, dove ci aspettano giornate caratterizzate da piogge frequenti e, in alcuni casi, da rovesci a sfondo temporalesco piuttosto intensi. Le zone più sollecitate saranno ancora una volta quelle del versante tirrenico, con Lazio, Campania e Calabria in prima linea nel ricevere il carico maggiore di precipitazioni. Oltre alla pioggia, si dovrà fare i conti con venti forti occidentali e, in un secondo momento, nord-occidentali sulle coste con rischio mareggiate.

Situazione decisamente diversa, invece, per le pianure del Nord: qui l'arco alpino servirà parzialmente da scudo naturale, mentre la neve imbiancherà le Alpi oltre i 1200-1500 metri in particolare lungo i confini occidentali.

La svolta per San Valentino?

Guardando un po' più in là, i modelli matematici iniziano a intravedere i segnali di una svolta proprio intorno alla metà di febbraio. Sebbene sia necessario muoversi con cautela, vista la distanza temporale, le proiezioni per il weekend di San Valentino suggeriscono un cambio di passo deciso, con l'arrivo di correnti molto più fredde che potrebbero riportare la neve a quote basse. Si tratta di una tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni, ma l'ipotesi di una svolta invernale proprio a ridosso del 14 e 15 febbraio si fa sempre più concreta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo oggi maltempo oggi in Italia previsioni meteo oggi previsioni meteo prossima settimana
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza