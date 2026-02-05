Il maltempo non dà tregua all'Italia. Anche la prossima settimana sarà piovosa con il nostro Paese privo di una solida protezione anticiclonica e, di fatto, esposto alle incursioni delle perturbazioni atlantiche. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo ipotizzano una svolta.

Prossima settimana ancora piogge e raffiche di vento

La prossima settimana il maltempo si concentrerà sulle regioni del Centro-Sud, dove ci aspettano giornate caratterizzate da piogge frequenti e, in alcuni casi, da rovesci a sfondo temporalesco piuttosto intensi. Le zone più sollecitate saranno ancora una volta quelle del versante tirrenico, con Lazio, Campania e Calabria in prima linea nel ricevere il carico maggiore di precipitazioni. Oltre alla pioggia, si dovrà fare i conti con venti forti occidentali e, in un secondo momento, nord-occidentali sulle coste con rischio mareggiate.

Situazione decisamente diversa, invece, per le pianure del Nord: qui l'arco alpino servirà parzialmente da scudo naturale, mentre la neve imbiancherà le Alpi oltre i 1200-1500 metri in particolare lungo i confini occidentali.

La svolta per San Valentino?

Guardando un po' più in là, i modelli matematici iniziano a intravedere i segnali di una svolta proprio intorno alla metà di febbraio. Sebbene sia necessario muoversi con cautela, vista la distanza temporale, le proiezioni per il weekend di San Valentino suggeriscono un cambio di passo deciso, con l'arrivo di correnti molto più fredde che potrebbero riportare la neve a quote basse. Si tratta di una tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni, ma l'ipotesi di una svolta invernale proprio a ridosso del 14 e 15 febbraio si fa sempre più concreta.