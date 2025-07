Allerta meteo oggi, martedì 8 luglio, per temporali su gran parte dell'Italia. Pioggia e grandine lasceranno il segno soprattutto al Nord. Se la mattina potrebbe riservare precipitazioni soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, tra pomeriggio e sera riflettori accesi su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e la costa adriatica fino alle Marche.

La Protezione civile nel suo bollettino ha messo in evidenza come per alcuni settori della Lombardia e del Veneto l'allerta sia arancione. Allerta meteo gialla in 14 Regioni per rischio idraulico e idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, alcune zone della Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e alcune aree del Veneto.

Allerta arancione in Lombardia e Veneto

Dalla serata di ieri, la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sull'area di Milano ha impegnato le squadre dei Vigili del fuoco con interventi che non hanno registrato particolari criticità e soprattutto feriti.

Nelle prossime ore a essere attenzionate in Lombardia sono le zone della bassa pianura centro-occidentale, centrale e orientale, i laghi e le prealpi varesine, occidentali e orientali, la Valcamonica, l'appennino pavese, il Lario, le Orobie bergamasche e Milano. In Veneto l'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e il Piave pedemontano.

Previsioni meteo di oggi 8 luglio

Dal Nord Europa è arrivato il maltempo che ha abbassato le temperature su alcune Regioni e favorirà, però, anche eventi meteo estremi con forti rovesci temporaleschi e rischio grandinate. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede per martedì 8 luglio forti raffiche di vento sulla Lombardia ad oltre 40-50 km/h anche su Como, Varese, Lecco e Milano. Tempo instabile con rovesci e alcuni temporali soltanto su Nordest, Marche, Campania e localmente sugli Appennini. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente. Temperature in gran parte accettabili di giorno, più fresche di notte, specie al Nord.