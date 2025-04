Ultimi temporali, poi arriva l'anticiclone africano con temperature fino a 30°C. Dopo un periodo di tempo ballerino, con temperature che hanno fatto su e giù e fasi di maltempo persistenti, l'Italia sta dunque per vivere una vera e propria svolta atmosferica. Sembra che l'estate abbia deciso di fare un ingresso in scena anticipato e decisamente sorprendente.

Questa nuova settimana si aprirà oggi, lunedì 28 aprile, con qualche residuo di instabilità: un fronte temporalesco insidioso attraverserà il Paese, portando piogge soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, anche con qualche locale grandinata. Questo però sarà solo l'ultimo sussulto prima di un cambiamento radicale, fa sapere iLMeteo.it. A partire da domani, martedì 29, assisteremo infatti a una svolta a livello emisferico: l'anticiclone africano, una vasta area di alta pressione proveniente dal cuore del continente, inizierà a farsi sentire con decisione. Questa massa d'aria calda e stabile si estenderà sul bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa centrale, avvolgendo anche l'Italia.

Questo significa che, almeno fino al ponte del primo maggio, gran parte del Paese godrà di giornate soleggiate e asciutte. Le precipitazioni saranno limitate, con qualche isolato temporale relegato alle zone alpine e prealpine. Ma la notizia più interessante riguarda le temperature: sono previste in deciso aumento. Grazie al sole più intenso e all'arrivo di masse d'aria sub-tropicali direttamente dal Nord Africa, il termometro salirà rapidamente: ci aspettiamo punte massime tra i 27 e i 28°C, con la possibilità di sfiorare i 30°C in alcune zone del Centro Nord. Un vero e proprio assaggio d'estate, in anticipo sulla stagione, che ci farà dimenticare in fretta le bizze del meteo delle ultime settimane.

Oggi, lunedì 28 aprile - Al Nord: qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: instabile con temporali e schiarite sui settori tirrenici e rilievi. Al Sud: rovesci e schiarite.

Domani, martedì 29 aprile - Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: più sole, isolati temporali sui rilievi.

Mercoledì 30 aprile - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente.

TENDENZA - Si espande l'anticiclone africano, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora in aumento.