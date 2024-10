Il maltempo se ne va. Dopo i primi 10 giorni di Ottobre all'insegna di piogge, allagamenti e allerta anche rossa, è in arrivo tanto sole con una bella Ottobrata su gran parte delll'Italia.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, conferma la decisa rimonta dell’alta pressione sull’Italia con la cessazione delle forti piogge che hanno colpito soprattutto il Centro-Nord nella prima decade di Ottobre.

Nelle prossime ore avremo ancora qualche residuo addensamento specie sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali piovaschi; per il resto il tempo sarà in deciso miglioramento ovunque.

Le temperature scenderanno leggermente a causa di venti più freschi dai quadranti settentrionali, specie al Meridione e in Sardegna, ma torneremo a percepire il calore del sole da Nord a Sud; gli ultimi 10 giorni perturbati hanno offuscato la memoria delle belle e serene giornate autunnali di una volta a molti abitanti del Centro-Nord.

Nel weekend rivivremo queste belle giornate con il sole che tornerà ad illuminare il foliage dei boschi; a tratti, il sole sarà disturbato da correnti più umide solo al Nord-Ovest e in montagna con addensamenti comunque non forieri di precipitazioni.

Temperature

Lungo le coste il sole scalderà quasi ovunque fino a valori gradevoli: sono previste massime di 28°C in Sardegna e Sicilia, fino a 27°C in Puglia e Calabria, 25-26°C in Basilicata con Napoli e Roma a 24°C, Firenze a 22°C e Milano sui 20.

La media delle massime di Ottobre a Milano è 18°C, sulla Capitale 22°C; entro il weekend, dunque, saliremo nelle due principali città italiane di 2 gradi oltre i valori climatologici.

Quanto dura

Addirittura, le ultime emissioni dei modelli indicano la possibilità della persistenza del bel tempo quasi fino alla fine del mese, con una lunga e mite Ottobrata su buona parte del Paese.

In questa proiezione meteo ottimistica non sono esclusi due veloci passaggi un po’ perturbati sia venerdì 18 sia venerdì 25 ottobre; per il resto l’anticiclone dovrebbe dominare e fermarsi a lungo sul nostro Paese. Ovviamente si tratta di una tendenza da confermare.

Nel dettaglio

Venerdì 11. Al Nord: piovaschi sui monti emiliani, sole altrove. Al Centro: piovaschi sulla Toscana interna. Al Sud: nubi residue con locali piovaschi sulle tirreniche.

Sabato 12. Al Nord: nuvoloso. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Domenica 13. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: rinforzo dell’anticiclone, un po penalizzato il Nord.