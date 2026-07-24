Dopo un mese di caldo soffocante, notti super tropicali e afa asfissiante, ecco arrivare davvero la tregua sull'Italia. Tra temporali sparsi e calo delle temperature, la Penisola vivrà una fase gradevole, con valori finalmente nella norma. Ma la pausa purtroppo non durerà a lungo: la quarta ondata di calore, avvisano gli esperti, è infatti dietro l'angolo pronta a colpire di nuovo a partire dalla prossima settimana, via via sempre più rovente. Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio, e per i giorni a venire.

Tregua (breve) dal caldo, cosa dice l'esperto

Entro venerdì, spiega quindi il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it Lorenzo Tedici, alcuni temporali anche intensi scivoleranno lungo il versante adriatico fino alla Puglia per poi virare verso la Calabria; sul resto della Penisola godremo di condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, anche di notte.

Sabato 25 luglio vivremo una bella giornata di stampo estivo classico e con temperature nella norma, disturbata solo dall'avvicinarsi di una perturbazione atlantica con qualche rovescio tra Valle d’Aosta e Piemonte. Questa perturbazione, però, avrà il grande merito di portare preziose piogge su alcuni dei devastanti incendi in Francia.

Domenica 26 luglio avremo il vero calo termico: l'arrivo di alcuni temporali farà scivolare le massime su buona parte del Centro-Nord. A Milano, ad esempio, si scenderà come detto fino a circa 27 gradi, segnando un valore di ben 4 gradi inferiore alla media climatica del trentennio 1996-2025.

Non c'è tre senza quattro: torna la fornace

La pacchia, purtroppo, durerà pochissimo. Come recita la saggezza popolare, "Non c'è due senza tre... e il quarto vien da sé", ecco l’invito alla cautela prima di dare per finita l'Estate estrema. A partire da metà della prossima settimana, iniziando dal Nord, l'Italia ripiomberà in pieno nella fornace con la quarta ondata di caldo africano.

La battaglia di agosto: notte contro Mare

Per capire fino a che numeri vertiginosi ci spingeremo, dovremo attendere l'esito di una vera e propria battaglia meteorologica: “mare contro notte”.

Ad agosto le notti iniziano fisiologicamente ad allungarsi, un fattore che dovrebbe limitare i picchi estremi diurni. Tuttavia, c'è un avversario temibile: il mare. Avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la sua temperatura massima e inizierà a rilasciarne enormi quantità, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente lungo le coste.

Comunque vada a finire questa sfida “meteomarina”, il risultato più probabile sarà questo: torneremo in fretta a soffrire notti tropicali da 27°C e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi.

Sabato 25. Al Nord: peggiora sulle Alpi dal pomeriggio/sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domenica 26. Al Nord: perturbazione con temporali da ovest verso est. Al Centro: temporali localmente molto forti e con grandinate. Al Sud: soleggiato salvo rovesci in Campania.

Tendenza: nuova settimana via via più calda con l’arrivo della quarta ondata di caldo africano.