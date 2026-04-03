Dopo i giorni di maltempo estremo che hanno flagellato l'Italia, proprio in coincidenza con le festività l’Anticiclone delle Azzorre farà il suo trionfale ritorno. L'alta pressione oceanica spazzerà via il gelo, portando bel tempo ovunque con temperature fino ed oltre i 25°C. E sì, anche la temutissima Pasquetta è ufficialmente salva.

Prima di cantare vittoria, però, c'è un ultimo ostacolo da superare. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, avverte che per le prossime 24 ore serve ancora molta attenzione: "Nelle prossime ore la prudenza dovrà essere massima. Sono previste altre diffuse precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1000 metri al Centro e 1300 metri al Meridione. Anche il vento soffierà ancora teso, innescando altre mareggiate sulle coste abruzzesi, molisane, pugliesi e su quelle delle Isole Maggiori; infine, dopo la tantissima pioggia caduta, il rischio idraulico ed idrogeologico restano al massimo livello".

Un miglioramento totale e definitivo avverrà a partire da sabato, con il sole che tornerà prevalente da Nord a Sud. I termometri inizieranno subito a salire: toccheremo i 22°C al Settentrione e i 24°C al Centro, mentre al Sud il meteo resterà leggermente più fresco a causa degli strascichi del recente maltempo.

La vera magia arriverà tra Pasqua e Pasquetta, due giornate che uniranno finalmente tutta l'Italia sotto un clima comune e meraviglioso: cielo azzurro e temperature tra i 23 e i 26°C in pianura! In ambito scientifico, queste sono le condizioni ottimali definite di "Benessere biometeorologico".

Sarà, a tutti gli effetti, una Pasqua all'insegna della serenità e dello star bene all'aria aperta. Shock termico: via le sciarpe, arrivano le infradito! Dopo le festività il termometro continuerà la sua inaspettata corsa verso l'alto: entro la metà della prossima settimana sfioreremo la soglia dei 30°C, registrando picchi di 28°C nei fondovalle alpini e in Sardegna.

La "percezione" del cambio di stagione sarà netta, improvvisa e a tratti sorprendente. Pensateci: se oggi siamo ancora costretti a indossare piumino, berretto di lana e sciarpe, nel giro di 2-3 giorni faremo un vero e proprio salto quantico nel guardaroba, passando direttamente a T-shirt, pantaloni corti e, per i più calorosi, persino alle infradito!

In sintesi l’Anticiclone delle Azzorre ha deciso di farci una favolosa sorpresa, facendoci trovare un grandissimo regalo dentro l'Uovo di Pasqua: la fine delle piogge, il benessere biometeorologico e un sole aprilino da 25°C che presto sfiorerà i 30°C.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 3. Al Nord: cielo a tratti nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultime piogge su Abruzzo e Molise. Al Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite.

Sabato 4. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: sole prevalente.

Domenica 5. Al Nord: soleggiato e fino a 25-26°C. Al Centro: soleggiato e più caldo fino a 25°C. Al Sud: soleggiato e mite quasi ovunque.

Tendenza: anticiclone anche a Pasquetta con punte oltre i 25°C. A metà settimana primi 28°C!