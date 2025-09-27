circle x black
L'Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attivo da Nord a Sud

Meteo weekend tra piogge e schiarite, poi impulso freddo dalla Russia: le previsioni
27 settembre 2025 | 09.53
Redazione Adnkronos
Maltempo durante l'ultimo weekend di settembre, con piogge anche sul meridione per flussi nordafricani molto instabili: l’Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attivo da Nord a Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nelle prossime ore con rovesci più forti al settentrione e tra Sicilia e Calabria. Il sabato vedrà delle piogge anche intense sul settentrione fino al pomeriggio poi migliorerà, al Centro avremo dell’instabilità specie tra Toscana e Umbria poi dal pomeriggio verso il settore adriatico, il Sud sarà colpito da un flusso nordafricano carico di temporali a tratti violenti.

La domenica vedrà, finalmente, una generale attenuazione dei fenomeni e un miglioramento: prevarranno anche delle schiarite al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori; continuerà a piovere a tratti sul versante adriatico. Un ulteriore miglioramento è atteso ovunque tra lunedì e martedì.

Il weekend, in sintesi, sarà ancora incerto ma con tendenza del barometro verso l’alto. Ciò che rimarrà basso, sarà il livello del termometro: le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo, probabilmente fino a metà della prossima settimana. Consigliamo dunque di fare il cambio di stagione, anche se non escludiamo un ritorno verso condizioni più calde da domenica 5 ottobre in poi: al momento siamo circa 3°C sotto la media e scenderemo fino a 10°C sotto la media da giovedì 2 ottobre per un improvviso, importante, rapido, impulso freddo dalla Russia!

Vivremo dunque un’estrema altalena termica nei prossimi 10 giorni, dalla felpa al piumino poi alle sciarpe e ai berretti prima di un probabile ritorno a t-shirt e pantaloncini corti.

Questo inizio Autunno 2025 si presenta dunque come un ideale periodo di transizione tra il caldo estivo e il freddo invernale: la tipica “mezza stagione” che una volta era sempre presente e che negli ultimi venti anni era un po’ sparita.

NEL DETTAGLIO

Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi da ovest verso est. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: maltempo dalla Sicilia verso la Calabria.

Domenica 28. Al Nord: soleggiato, più nubi al Nord Est. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi.

Lunedì 29. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

TENDENZA: tregua meteorologica fino a martedì poi nuovo ciclone in arrivo dalla Russia.

