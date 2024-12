La cucina migliore del mondo? Non è quella italiana ma quella greca secondo la classifica 2024 di TasteAtlas, la guida gastronomica online che raccoglie piatti, ricette, prodotti enogastronomici, recensioni di critici gastronomici internazionali. E l'Italia non si piazza prima neanche per il piatto migliore: la pizza infatti è seconda dopo la lechona, piatto tipico colombiano. Il Belpaese però non ha rivali sulle città in cui si mangia meglio: il podio è infatti tutto italiano con Napoli prima, Milano seconda, Bologna terza e a seguire Firenze quarta, Roma sesta, Torino nona.

La cucina migliore al mondo

Per il 2024 la community di TasteAtlas ha dunque decretato la cucina greca come la migliore al mondo (con un rating di 4.60), facendo scivolare l'Italia in seconda posizione (con un rating di 4.59). Seguono la cucina messicana, quella spagnola, quinta la portoghese. A parte la pizza, per trovare un altro piatto italiano bisogna scendere al 24esimo posto (tagliatelle al ragù alla bolognese), mentre le pappardelle al cinghiale si piazzano 27esime.