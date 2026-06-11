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Migranti, fonti Viminale: "Cogliere apertura Salis su rimpatri, realizzare un Cpr a Genova"

Piantedosi presto nel capoluogo ligure per una riunione sulla sicurezza in città

Matteo Piantedosi - Fotogramma /Ipa
Matteo Piantedosi - Fotogramma /Ipa
11 giugno 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro Piantedosi sarà presto a Genova per una riunione sulla sicurezza in città. Nell’occasione si affronteranno i temi dell’uso dei taser, del potenziamento della videosorveglianza, del rafforzamento degli organici. Il Viminale, a quanto apprende l'Adnkronos, intende inoltre cogliere ''l’apertura'' della sindaca Salis sulla ''necessità di aumentare ulteriormente i rimpatri'' e ''per questo si impegnerà perché possa essere trovata una soluzione per realizzare a Genova, in accordo con il Comune e la Regione, un Cpr che consentirà un aumento dei rimpatri degli immigrati irregolari pericolosi''.

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Un obiettivo, sottolineano fonti del Viminale, in linea con le iniziative già avviate a livello nazionale, che dall’inizio della legislatura hanno consentito di raggiungere un incremento dei rimpatri del 40%.

''Con un Cpr a Genova si potrà fare ancora di più e meglio per quel territorio, così come richiesto peraltro dalla stessa sindaca Salis'', fanno trapelare le stesse fonti.

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migranti rimpatri migranti genova silvia salis cpr migranti genova
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