circle x black
Cerca nel sito
 

Migranti, fonti Viminale: "Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori"

La struttura sarà riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi

Palazzo Viminale - Ipa
Palazzo Viminale - Ipa
23 settembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale, il Ministero dell’Interno ha in programma di realizzare in Toscana - come a Trento e in Emilia Romagna - un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. La struttura sarà infatti riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli commessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale.

Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il centro se accetta il rimpatrio nel Paese di origine. (di Giorgia Sodaro)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cpr migrantri toscana cpr toscana
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza