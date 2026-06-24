circle x black
Cerca nel sito
 

Agente morto in inseguimento a Milano, moto viaggiava a 180 chilometri all'ora

Una telecamera ha inquadrato il momento in cui Francesco Imprezzabile ha affiancato l'auto

Il luogo dove è morto l'agente Francesco Imprezzabile - Fotogramma /Ipa
Il luogo dove è morto l'agente Francesco Imprezzabile - Fotogramma /Ipa
24 giugno 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andava a 180 chilometri orari la moto su cui viaggiava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile morto dopo aver perso, in curva, il controllo della sua moto mentre tentava di seguire un'auto che ha provato ad aggirare un posto di blocco. E' uno dei dettagli che emerge in una delle relazioni tecniche finite sul tavolo della Procura di Milano. Da quanto emerge, l'Audi Q7 guidata dal 26enne arrestato per fuga pericolosa si è accorta del posto di blocco e ha deciso di invertire la marcia, una manovra sospetta che ha fatto scattare l'inseguimento.

Una telecamera inquadra il momento esatto in cui la moto guidata da Imprezzabile affianca l'auto, l'alt risulta esplicito attraverso l'uso "di strumenti sonori e lampeggianti" si legge negli atti del fascicolo nelle mani del pm Francesca Crupi. Poi nessuna altra immagine rende quanto accaduto e la moto che perde aderenza "in una curva stretta, su una strada con una sola corsia per senso di marcia". I colleghi vedono solo il mezzo di servizio a terra, l'agente in fin di vita e il tachimetro fermo sui 180 chilometri orari, il che indica almeno una velocità pari o superiore per il suv guidato dal giovane albanese indagato anche per omicidio stradale colposo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inseguimento milano agente morto inseguimento milano Francesco Imprezzabile
Vedi anche
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento
news to go
Pensioni, sale età media per uomini e donne: il dato
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza