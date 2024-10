Il corpo del 37enne trovato a terra in viale Giovanni da Cermenate, diverse le ferite al torace

L'uomo di 37 anni, trovato morto intorno alle 5 di mattina in viale Giovanni de Cermenate a Milano, sulla base delle prime informazioni avrebbe cercato di rapinare un bar, ma il proprietario di nazionalità cinese avrebbe reagito colpendolo a morte con un oggetto contundente. La posizione del titolare è ora sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria, mentre la polizia di Stato sta lavorando per chiarire nei dettagli la dinamica dei fatti. L'uomo è stato trovato morto in strada, sul corpo sono state rilevate diverse ferite di arma da taglio al torace.