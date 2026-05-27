Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana
Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana.
L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, che hanno trovato il giovane, nato a Milano, con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. I sanitari dell'Areu 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.