circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, suv sfreccia a 200 all'ora e sfugge ad alt polizia: bloccato 17enne

A ottobre era stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunità per minori, dove è stato riaccompagnato, dopo la denuncia per resistenza, lesioni e ricettazione

Polizia (Fotogramma)
Polizia (Fotogramma)
10 dicembre 2025 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un suv Bmw sfreccia a circa 200 chilometri orari per via Novara a Milano, mentre a poca distanza nello stadio di San Siro l'Inter gioca contro il Liverpool. Una volante della polizia nota l'auto sfrecciare e intima l'alt, ma il suv prosegue la sua folle corsa.

All'incrocio con via Sant'Elena il conducente perde il controllo, sale con le ruote sul marciapiede di un benzinaio e va a sbattere contro le colonnine elettriche. Il veicolo è danneggiato, ma riprende a correre. Nella fuga urta la volante della polizia, ferendo in modo lieve i due agenti a bordo, e infine va a schiantarsi contro lo spartitraffico di via Harar.

Lì i quattro uomini a bordo scendono dal mezzo e proseguono la fuga a piedi, in direzioni diverse. Uno di loro viene bloccato dai poliziotti: si tratta di un 17enne cubano, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione. Lo scorso primo ottobre era stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunità per minori, dove ieri è stato riaccompagnato, dopo la denuncia per resistenza, lesioni e ricettazione.

All'interno del suv, preso a noleggio da una società di Pescara, infatti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un piede di porco, un cacciavite, un tronchese, tre paia di guanti da lavoro, due bracciali e il quadrante di un orologio danneggiato. I due agenti che si trovavano a bordo della volante urtata dall'auto in fuga hanno avuto prognosi rispettivamente di cinque e due giorni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
suv a 200 all'ora suv sfugge ad alt milano suv sfreccia milano cronaca
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza