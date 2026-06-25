Milano: tentato furto di rame a Ferrovienord, problemi su rete

Nel corso della notte, all'altezza di Sacconago, si è verificato un tentativo di furto di rame. Sono stati tranciati alcuni cavi causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate. I tecnici di Ferrovienord sono al lavoro dalle 2 di questa notte per riparare i gravi danni causati da questo tentativo di furto e consentire il ripristino della normale circolazione, che è attualmente sospesa nelle tratte Busto Arsizio - Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio - Novara. Per informazioni in tempo reale i viaggiatori possono consultare il sito trenord.it e l'App Trenord.