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Milazzo entra a far parte della rete delle Città identitarie

Milazzo entra a far parte della rete delle Città identitarie
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16 novembre 2026 | 17.22
Elvira Terranova
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Milazzo (Messina) entra ufficialmente a far parte della Rete delle Città Identitarie, il circuito nazionale promosso dalla Fondazione Città Identitarie e nato dall’impulso dell’associazione CulturaIdentità. "L’adesione è stata sancita dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Pippo Midili, fortemente voluta e proposta dall’assessore ai Beni Culturali Stefania Scolaro- si legge - Un passo strategico che segna l’avvio di un percorso strutturato di promozione culturale e turistica, pensato per raccontare l’anima più autentica del territorio mamertino oltre i confini regionali. Un patrimonio millenario al centro del Mediterraneo. Inserire Milazzo tra le Città Identitarie significa accendere i riflettori su una terra in cui ogni onda e ogni pietra parlano di storia, mito e identità italiana. Una città millenaria, dove la Storia ha trovato modo nel corso dei secoli di approdare sulle sue coste e di intrecciarsi con le vite dei milazzesi. Fondata dai Greci nell’VIII secolo a.C., durante le Guerre Puniche, fu celebre la battaglia nelle acque di Milazzo che segnò la prima vittoria sul mare della flotta romana, guidata dal console Caio Duilio, su quella cartaginese ed epica fu la battaglia garibaldina del luglio 1860. La sua forte identità marinara si fonda anche nelle numerose e importanti attività commerciali sul mare come la pesca e le tonnare".

"Nel corso del ‘900 l’Eroe Nazionale, l’uomo di mare, il milazzese Luigi Rizzo, Conte di Grado e di Premuda, incarna lo spirito più profondo del millenario legame tra Milazzo e le sue acque. La città custodisce tesori inestimabili, a dominare il promontorio si erge maestoso il Castello di Federico II, una delle cittadelle fortificate più grandi d’Europa, abbracciata dall’imponente cinta muraria spagnola e affacciata su un mare che guarda alle Isole Eolie".

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