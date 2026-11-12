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Morta la giornalista Milena Boccadoro, volto storico del Tgr Piemonte

Prima esperienza nella redazione di Genova, poi anni di collaborazione nei programmi di Enzo Biagi. Infine, alla Tgr Piemonte con il Tg scientifico Leonardo e il Tg regionale

Milena Boccadoro - (Foto dal profilo Facebook del Tgr Piemonte)
Milena Boccadoro - (Foto dal profilo Facebook del Tgr Piemonte)
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12 novembre 2026 | 12.39
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

E' morta la giornalista Milena Boccadoro, uno dei volti più popolari del Tgr Piemonte fino al 2021, anno della pensione:aveva compiuto 70 anni lo scorso 29 settembre. Come si legge su rainews.it, aveva iniziato la sua carriera negli anni 80 a Radio Popolare e Città, per poi approdare in Rai. Prima esperienza nella redazione di Genova, poi anni di collaborazione nei programmi di Enzo Biagi. Infine, alla Tgr Piemonte con il Tg scientifico Leonardo e il Tg regionale.

Si era occupata soprattutto di temi sociali e ambientali, la scuola, la società, la condizione della donna. Nei mesi del covid, la ricordiamo per le sue dirette dalla protezione civile del Piemonte.

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