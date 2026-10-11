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Banda delle minicar a Roma, è caccia agli aggressori: al vaglio filmati telecamere

Con il passare delle ore si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre nella Capitale da parte di due persone, forse minorenni

Banda delle minicar a Roma, è caccia agli aggressori: al vaglio filmati telecamere
11 ottobre 2026 | 20.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con il passare delle ore si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma da parte di due persone, forse minorenni, a bordo di una minicar nera elettrica. I carabinieri infatti, che indagano insieme alla polizia locale, stanno passando al setaccio i filmati delle molte telecamere di sorveglianza presenti nella zona fra Monteverde Vecchio e Testaccio con l’obiettivo di risalire alla targa del veicolo o di riuscire a individuare gli occupanti della minicar fra i tanti fotogrammi al vaglio degli investigatori.

Intanto il pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ha sentito l’uomo che ha denunciato il furto della propria minicar, che combacia per colore e modello con quello usato per almeno sei aggressioni. L’ultima è quella di un uomo che ha denunciato di essere stato aggredito con un tubo di plastica nella tarda serata di domenica 4 ottobre, mentre camminava in viale dei Quattro Venti da due persone a bordo di una minicar nera. Resta intanto ricoverato all’ospedale San Camillo in terapia intensiva e in gravi condizioni l’attore Davide Iacopini, colpito con un calcio lunedì 5 ottobre in via Anton Giulio Barrili mentre si trovava su un monopattino che si è poi schiantato contro un’auto in sosta a bordo del marciapiede.

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