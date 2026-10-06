circle x black
Cerca nel sito
 

Modena, tenta il suicidio Salim El Koudri: nel maggio scorso investì 8 persone uccidendo una donna

Avrebbe ingerito dei farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

Salim El Koudri e i fiori sul luogo dello schianto - (Fotogramma/Ipa)
Salim El Koudri e i fiori sul luogo dello schianto - (Fotogramma/Ipa)
06 ottobre 2026 | 23.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Salim El Koudri, 31enne di origine marocchina che il 16 maggio scorso investì a bordo di un'auto otto persone nel centro di Modena (una donna morì in ospedale in conseguenza delle ferite riportate), ha tentato il suicidio in carcere. El Koudri avrebbe ingerito dei farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Chi è Salim El Koudri

Laureato in Economia, 31 anni, residente nel Modenese e originario della Bergamasca, Salim El Koudri è accusato di aver travolto alcuni passanti quel 16 maggio nel centro di Modena. In passato era stato seguito da un centro di salute mentale, ma la perizia psichiatrica ha stabilito che al momento dei fatti era pienamente capace di intendere e di volere e che tra i suoi problemi psicologici e l'azione criminale non vi è alcun nesso. Dovrà rispondere del reato di strage. Sui suoi dispositivi sono state inoltre trovate ricerche su attentati terroristici, jihadismo e tecniche di attacco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tentativo di suicidio investimento vittima mortale
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza