circle x black
Cerca nel sito
 

Il tesoro romano scoperto in Francia, decine di migliaia di monete di 1800 anni fa

Un antico quartiere romano sotto la città di Senon è venuto alla luce

Monete romane - Ipa/Footgr
Monete romane - Ipa/Footgr
12 dicembre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Archeologi francesi hanno scoperto un antico quartiere romano sotto la città di Senon, nella parte est del Paese e vicino al confine con il Belgio, che conteneva un vero e proprio tesoro. Tra le rovine infatti sono stati rinvenute tre giare di ceramiche piene di monete romane. Si tratta di oltre 25mila monete in bronzo e rame che, secondo le prime stime, dovrebbero risalire al III secolo d.C.

Lo scavo, condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica Prevenitva (INRAP) francese, si è esteso su una superficie di circa 1500 metri quadrati e ha riportato alla luce un vero e proprio insediamento che da villaggio gallico si è poi evoluto in città romana, prima di scomparire a causa di un incendio. Fu proprio per 'salvare' le monete da questo incendio, secondo gli storici dell'Istituto avvenuto tra il 280 e il 310 d.C., che qualcuno seppellì quelle anfore di monete sotto le assi del pavimento della propria casa.

Ogni vaso è stato rinvenuto metre affondava terreno con il collo al livello del pavimento. All'interno decine di migliaia di monete con i volti degli imperatori Vittorino, Tetrico I e Tetrico II, i sovranio dell'Impero Gallico che nacque dalla separazione da Roma nel III secolo. Nel suo complesso il tesore, su cui stanno ancora lavorando i ricercatori dell'INRAP, potrebbe superare le 40mila monete.

In un comunicato diffuso dall'Istituto, in cui si descriveva la scoperta, si traccia anche una prima ipotesi sulla funzione del tesoro: "Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è certo che sia un tesoro nascosto durante un periodo di incertezza, ma le anfore potrebbero aver funzionato da vera e propria banca domenica, luoghi in cui il denaro veniva conservato e prelevato all'occorrenza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
monete romane archelogi roma archelogi francia monete romane francia scoperta monete romane
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza