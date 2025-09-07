circle x black
Cerca nel sito
 

Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

Vittima un cittadino francese, illeso il figlio in cordata con lui

L'intervento di soccorso alpino sul Monte Bianco
L'intervento di soccorso alpino sul Monte Bianco
07 settembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un alpinista di nazionalità francese è morto oggi, domenica 7 settembre, sulla Tour Ronde, sul versante della Brenva del Monte Bianco, dopo essere caduto per circa 150 metri durante la fase di discesa in corda doppia. All'origine dell'incidente il probabile cedimento di un ancoraggio.

La salma dell’uomo e’ stata recuperata dal soccorso alpino valdostano mentre la ricostruzione della dinamica dell'evento e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di di Entrèves-Courmayeur.

Ileso il compagno di cordata, figlio della vittima, che è portato a Courmayeur dove e’ stato attivato il servizio di Psicologia dell'emergenza. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente montagna caduta in corda doppia Monte Bianco cronaca news alpinista morto
Vedi anche
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza