circle x black
Cerca nel sito
 

Monza, al bar chiede acqua ma gli servono soda caustica: cliente in ospedale

L'uomo, un cliente abituale, è stato trasportato al San Gerardo. Indagini in corso da parte degli ispettori del Sian di Ats Brianza

Bicchiere d'acqua - Fotogramma
Bicchiere d'acqua - Fotogramma
15 settembre 2025 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una normale colazione al bar, di sabato mattina, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una coppia di Monza. A raccontare la disavventura dei due, l'Ats di Monza.

Marito e moglie, clienti abituali del locale, avevano appena finito di consumare caffè e brioche e, come di consueto, avevano chiesto un bicchiere d’acqua a fine colazione. Al tavolo, però, è stata servita loro della soda caustica, un detergente usato per le lavastoviglie fortemente tossico, se ingerito. All'uomo è bastato un sorso per accusare immediatamente bruciore alla bocca e alla gola. Soccorso dalla moglie e dal personale del bar, è stato poi assistito dai sanitari dell'Areu 118, allertati tramite il numero di emergenza Nue 112, e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori della Struttura sicurezza alimentare del Sian-Servizio igiene alimenti e nutrizione di Ats Brianza, che hanno eseguito i rilievi previsti e raccolto le prime informazioni utili alla ricostruzione della dinamica. Gli ispettori hanno inoltre disposto il sequestro del contenitore di detergente coinvolto nell’episodio, provvedendo a informare l’Autorità giudiziaria competente. Nel frattempo le indagini proseguono.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
soda caustica monza bar soda caustica soda caustica effetti monza soda caustica
Vedi anche
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza