Scende dal camion e viene investito, morto autotrasportatore 61enne nel Milanese

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Gessate

20 novembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un autotrasportatore di 61 anni ha perso la vita poco prima delle 11.30 di questa mattina a Gessate, nell'hinterland milanese. L'uomo era arrivato a bordo del suo camion in una azienda operante nel recupero di rottami metallici e di legno. Una volta sceso dalla cabina, è stato investito da un muletto che in quel momento stava transitando per trasportare del materiale. Per lui non c'è stato niente da fare. I soccorritori dell'Areu 118, intervenuti subito dopo l'incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Gessate. Del caso si sta occupando la procura di Milano.

