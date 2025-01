E' morto Samuel Harris, uno dei due alpinisti dispersi sul monte Adamello. Il corpo è stato ritrovato oggi, 8 gennaio 2025. Le squadre di terra del Soccorso Alpino, trasportate in elicottero in mattinata nei pressi del passo di Conca a una quota di circa 2.600 di quota per effettuare le ricerche via terra attraverso dei sondaggi nella neve, si sono concentrati sulla zona identificata come prioritaria grazie a una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti scomparsi dal primo gennaio.

I soccorritori hanno trovato uno dei corpi, purtroppo senza vita, sepolto sotto la neve ai piedi di un salto di roccia, alla base della parete sud del Carè Alto. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma è possibile che l'alpinista sia precipitato dall'alto.

Le ricerche via terra da parte di una quindicina di operatori del Soccorso alpino e speleologico e di una unità cinofila specializzata nella ricerca in valanga sono continuate fino alle 13.30 e si sono concentrate nella zona dove è stato ritrovato il corpo del compagno. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche con nebbia e vento, poi, hanno costretto l'elicottero a salire in quota per recuperare tutti i soccorritori, impossibilitati a scendere verso valle via terra per il pericolo valanghe di grado 3 - marcato.

Il centro di coordinamento ricerca, a cui partecipano il soccorso alpino e speleologico, il soccorso alpino della guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno definendo la strategia per i prossimi interventi. Non appena una finestra di bel tempo lo permetterà, le ricerche del secondo alpinista riprenderanno.