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Morto Salvatore Giglia, il 26enne rimasto ustionato mentre cercava di spegnere un incendio a Ciminna

Proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il sindaco Barone: "Perdita dolorosa e ingiusta"

Salvatore Giglia - (Facebook: Amministrazione Barone - Informa)
Salvatore Giglia - (Facebook: Amministrazione Barone - Informa)
01 settembre 2026 | 12.00
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

E' morto all'alba di oggi all'ospedale Civico di Palermo Salvatore Giglia, il 26enne rimasto gravemente ustionato mentre tentava di spegnere l'incendio divampato a Ciminna (Palermo), nei pressi della sua abitazione.

"La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni - si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione di Vito Barone -. Di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti. È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa, facendoci interpreti del dolore e della commozione dell’intera comunità. In occasione delle esequie funebri sarà proclamato il lutto cittadino. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia", ha concluso il sindaco.

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salvatore giglia incendio ciminna incendio palermo
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