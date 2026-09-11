MotoGp, Velo e Aprilia Racing insieme al Gran Premio di San Marino

Velo, brand di sacchetti di nicotina di Bat Italia e leader in Italia e in Europa, rinnova la collaborazione con Aprilia Racing in occasione del Gran Premio di San Marino, in programma da oggi al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con una serie di iniziative dedicate ai consumatori adulti di nicotina. La presenza a Misano celebra una partnership che unisce innovazione, tecnologia e performance. Questa collaborazione si inserisce in un processo di trasformazione aziendale di Bat sempre più focalizzato sullo sviluppo di nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto e sulla costruzione di un portafoglio in linea con le nuove esigenze dei consumatori adulti di nicotina. Per Velo, rappresenta inoltre un’opportunità per raccontare il ruolo strategico che la categoria riveste per l’Italia, dove il prodotto è realizzato presso l'A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste, centro di eccellenza per l'innovazione e la manifattura avanzata.

Durante il weekend di gara, Velo sarà presente al fianco di Aprilia Racing con una serie di attività dedicate ai consumatori adulti di nicotina, sia all'interno del circuito, con un corner dedicato nell'area hospitality, sia nell'ambito del Dedikato Festival, dove sarà disponibile un simulatore di guida firmato Aprilia Racing. Il 12 e 13 settembre, Velo estenderà il suo programma a Rimini con due serate dedicate al Coconuts. Gli eventi offriranno ai consumatori adulti di nicotina un'esperienza di intrattenimento ispirata all'atmosfera del weekend di gara e la possibilità di scoprire il brand attraverso elementi esperienziali dedicati.

"L'Italia riveste un ruolo strategico per Velo. Da marzo 2025, il brand è prodotto nel nostro Innovation Hub di Trieste, segnando un traguardo importante nel percorso di trasformazione di BAT verso un business sempre più orientato alle categorie senza combustione. Quella che era nata come una visione ambiziosa si è oggi affermata come una realtà d'eccellenza nella produzione di sacchetti di nicotina per consumatori adulti e che oggi rappresenta il valore del Made in Italy all’interno del portfolio di BAT. Attraverso la partnership con Aprilia Racing, uniamo innovazione, costruzione del brand e trasformazione, dando vita a esperienze distintive per i consumatori adulti di nicotina in occasione di uno degli appuntamenti sportivi più importanti d'Italia." ha affermato Sebastian Schroth, Head of Marketing di Bat Italia. “Siamo molto felici di poter contare anche nel 2026 su un partner come Velo. Aprilia Racing si distingue da sempre per la sua italianità e per un know-how consolidato, valori che trovano in questa collaborazione un’ulteriore occasione per essere condivisi. Proseguire questo percorso insieme a Velo ci permette di rafforzare il legame con il nostro territorio e, al tempo stesso, di raccontare anche oltre i confini nazionali la capacità italiana di innovare e competere ai massimi livelli nel campo della tecnologia e della performance”, evidenzia Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing.