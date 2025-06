Mulino Bianco: i ‘ricordi buoni’ dei dipendenti per celebrare i 50 anni del marchio

Dagli addetti alla produzione fino ai volti delle campagne pubblicitarie, Mulino Bianco celebra con un omaggio speciale tutte le persone che hanno fatto la storia del marchio. A tutti loro è stato consegnato un Maxi-Pack speciale con una fornitura del frollino Piccolo Mugnaio Bianco. E negli stabilimenti in tutta Italia, per due ore, la produzione si è fermata per festeggiare e condividere aneddoti, ricordi e storie di vita vissuta raccolti direttamente dalla voce dei dipendenti. È così che Mulino Bianco ha deciso di proseguire i festeggiamenti per il suo 50esimo anniversario. Una giornata speciale, che rientra nelle celebrazioni della campagna “50 anni di ricordi buoni”.