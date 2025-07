Musica e cabaret il 16 luglio a Piazzale delle Gardenie in nome della romanità con Maurizio Mattioli

Il prossimo 16 luglio 2025, Piazzale delle Gardenie, cuore pulsante del Municipio V di Roma, ospiterà una grande serata di festa dedicata al quartiere, alla comunità e alla romanità. Un evento fortemente voluto e finanziato dal Municipio V, promosso in collaborazione con l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità, Il Puff e JF Eventi e Comunicazione, con l’obiettivo di celebrare le radici culturali e lo spirito autentico del territorio. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione speciale per riscoprire il valore della tradizione romana, coinvolgendo anche i cittadini degli altri quartieri della Capitale in un momento di incontro, partecipazione e intrattenimento.

Il programma della serata si articolerà in due momenti principali: dalle 19, spazio al divertimento per i più piccoli, con giochi e intrattenimento a cura del Mago Babbaleo. Un’occasione pensata per le famiglie, all’insegna dell’allegria in un clima accogliente e inclusivo. Dalle 21, la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle con un concerto-spettacolo di musica e cabaret, presentato da Francesco Saverio Fiorini. Ad aprire la serata sarà Maurizio Mattioli, volto storico della comicità romana, accompagnato dalla Piccola Orchestra Romana diretta dal Maestro Alberto Laurenti, per un omaggio musicale che attraversa i grandi classici della romanità, da Rugantino a Franco Califano. Seguirà il cabaret con le esibizioni di Marco Capretti e Marco Passiglia, che regaleranno al pubblico momenti di grande comicità. L’intera direzione artistica è affidata allo storico marchio del Puff di Lando Fiorini, emblema della romanità musicale e teatrale.

“Questa festa non è soltanto un evento di una sera, ma l'inizio di una tradizione che il Municipio intende rendere appuntamento annuale. Vogliamo promuovere occasioni di incontro che uniscano le diverse anime della città, valorizzando la cultura, la storia e il senso di comunità che ci rendono unici. Sarà una serata speciale per tutti, dai bambini agli adulti, all’insegna della partecipazione, della condivisione e dell’orgoglio di appartenenza”, afferma Mauro Caliste, presidente del Municipio V di Roma. L’ingresso è gratuito. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di autentica convivialità e riscoprire la vivacità e la bellezza di questo territorio. Un ringraziamento speciale al presidente Caliste e al V Municipio per il sostegno e la realizzazione dell’iniziativa. Si ringraziano inoltre Caffè Profili e Clinic Medical Beauty Civitavecchia per il contributo offerto all’organizzazione.