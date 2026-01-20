Nanotecnologia e IA, nuove applicazioni per sicurezza aerea

Il laboratorio di nanomateriali "4ward360" traccia una nuova rotta nel settore dei droni e dei sistemi antidroni, fondendo nanotecnologia e intelligenza artificiale per soluzioni robuste, leggere e altamente sensibili. Il nuovo sistema non si limita a rilevare e neutralizzare minacce aeree: anticipa gli scenari operativi grazie a capacità predittive e ad apprendimento continuo. “Siamo partiti dalla ricerca, - spiega Sabrina Zuccalà, responsabile del progetto - con componenti miniaturizzati e materiali avanzati abbiamo ridotto peso e consumi, mentre i sensori nanotecnologici aumentano risoluzione e affidabilità del rilevamento in ambienti complessi. L’intelligenza artificiale elabora i dati in tempo reale, distingue tra falsi positivi e segnali di rischio reali e ottimizza le contromisure con decisioni rapide e tracciabili. Dopo tanti test abbiamo realizzato nanomateriali aggiornati, più stabili e performanti, pensati per garantire continuità operativa e precisione”. “Sostenibilità e design italiano - aggiunge- guidano lo sviluppo della piattaforma, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Con un approccio test-driven e partnership scientifiche, ci proponiamo a chi cerca sistemi avanzati, affidabili e pronti per le sfide della sicurezza moderna. Sono realizzati con un’ architettura modulare e interoperabile per rapidi aggiornamenti. Materiali avanzati e design leggero per efficienza energetica e mobilità”. “Le principali applicazioni - conclude- sono la protezione di eventi pubblici e grandi spazi, difesa di infrastrutture critiche (energia, trasporti, telecomunicazioni); la salvaguardia di siti sensibili e aree urbane; il supporto operativo per contesti civili, industriali e governativi".